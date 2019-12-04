Трамп назвал угрозой безопасности допуск компаний из Китая к созданию сетей 5G

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Решение союзников и партнеров США допустить китайские компании к созданию сетей нового поколения 5G на своей территории является угрозой безопасности. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне.

Журналисты спросили американского лидера, работает ли он над тем, чтобы убедить партнеров и союзников США не допускать китайские компании к созданию на их территории сетей 5G. "Я не особо много работаю над этим, но я думаю, что это несет риски в области безопасности. Это угроза безопасности. Я говорил с Италией, и, похоже, они не собираются двигаться дальше в этом направлении. Мы говорили с другими странами", - отметил глава государства.

"Все, с кем я говорил, не собираются продвигаться в этом плане. Но со сколькими странами я могу [этот вопрос] обсудить? Буду ли я обзванивать и обсуждать [этот вопрос] со всем миром? Это риск в области безопасности, на мой взгляд. Мы создаем (сети 5G на территории США - прим. ТАСС), мы начали, но не используем [китайскую телекоммуникационную корпорацию] Huawei", - подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что американо-китайские торговые переговоры продолжаются. "Эти переговоры идут очень хорошо. Посмотрим, что произойдет. Мы ведем переговоры с Китаем", - заключил он.

15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Министерство торговли страны с 17 мая внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая ведомства выдало Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. Впоследствии ее действие было продлено.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, запретив правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.