Дума может продлить переходный период в законопроекте о ликвидации унитарных предприятий

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума отложила до 10 декабря рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете на создание новых и ликвидации либо реорганизации существующих унитарных предприятий из-за возможных дополнительных поправок о продлении переходного периода. Об этом в среду журналистам сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Завтра также предполагалось рассмотреть во втором чтении небезызвестный законопроект по ГУПам и МУПам. Принято решение его отложить пока и рассмотреть 10 декабря", - сказал Жуков по итогам заседания Совета Госдумы.

По его словам, депутаты могут принять "дополнительные важные поправки, которые увеличивают срок переходного периода, скорее всего, до пяти лет".

Законопроект был подготовлен Федеральной антимонопольной службой, внесен в Госдуму правительством и принят Госдумой в первом чтении 11 декабря 2018 года. Согласно редакции первого чтения, к 1 января 2021 года государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу соответствующих норм и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы. При подготовке законопроекта ко второму чтению этот переходный период было решено продлить до 1 января 2023 года. Документ 4 декабря был рекомендован к принятию во втором чтении комитетом по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Запрет на создание ГУП и МУП не коснется случаев, когда оно предусмотрено федеральным законом, актом президента РФ или правительства. Исключение также составят унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны.

На 1 января 2018 года в России насчитывалось более 18,6 тыс. унитарных предприятий, что на 39% больше, чем на 1 января 2013 года, свидетельствуют данные ФАС.