Путин утвердил список стран и товаров с режимом безлицензионного экспорта

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении перечня стран и видов товаров, в отношении которых не применяется режим лицензирования экспорта. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания, то есть с 4 декабря.

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых устанавливается режим безлицензионного экспорта", - говорится в документе. Список групп товаров, отныне не требующих лицензирования при экспорте, состоит из 39 позиций. В него входят такие товары, как устройства для обнаружения опасных химических веществ в воздухе, ряд химических смесей, трубы, арматура, насосы и другое оборудование, изготовленное из титана, титановых сплавов или смеси никеля и хрома. В список товаров также входят ряд радиоактивных изотопов, металлов, титановые сплавы, а также некоторые товары из сферы промышленности: аппаратура для спутниковой системы ГЛОНАСС, генераторы сигналов, токарные или фрезерные станки, магнитометры, оптические волокна и ряд электронного оборудования.

Российские продавцы при экспорте продукции зачастую должны ее лицензировать. Процесс подачи документов и получения лицензии может занимать в совокупности несколько месяцев. При подаче документов экспортер должен указать цель покупки товара и гарантировать, что клиент не будет копировать или видоизменять продукцию без разрешения.

Занимаются лицензированием подведомственная Минобороны РФ Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, а также Минпромторг и агент правительства Российский экспортный центр (РЭЦ, "дочка" корпорации ВЭБ.РФ), который проводит экспертизу документов.

В указе также определены страны, в которые можно экспортировать тот или иной товар из перечня без лицензии. В целом таких стран только восемь - Армения, Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай и Южно-Африканская республика. Ряд товаров отныне можно не лицензировать при продаже во все эти страны, другие - только при экспорте в некоторые из перечисленных.