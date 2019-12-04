Источник: трехсторонние консультации министров РФ, Украины и ЕС по газу пройдут в декабре

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Трехсторонние консультации министров России, Украины и ЕС по газу запланированы на декабрь. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в Еврокомиссии (ЕК).

"Мы приветствуем продолжающиеся двусторонние контакты между Россией и Украиной, в то время как Еврокомиссия также поддерживает тесные контакты с обеими сторонами. Мы будем развивать этот прогресс в ходе следующего раунда трехсторонних консультаций на политическом уровне, который будет организован Еврокомиссией и который планируется провести в декабре", - сказал он.

На вопрос о возможном проведении трехсторонней встречи 5 декабря, о чем ранее заявляли Москва и Киев, собеседник агентства ответил: "Мы не можем подтвердить какую-либо определенную дату для следующих министерских переговоров".

3 декабря министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что трехсторонние консультации могут состояться 5 декабря, если "Газпром" и "Нафтогаз" будут к ним готовы. До этого о такой возможности заявили в Минэнерго Украины.

На будущей встрече стороны планируют обсудить условия транзита российского газа через Украину с 2020 года и прямые поставки газа в страну.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Украина в свою очередь имеет обязательства по внедрению европейского энергетического законодательства до конца этого года.

Россия готова заключить транзитный контракт по европейским правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры. В качестве запасного варианта российская сторона предлагает продлить действующий договор на 2020 год. Кроме того, РФ готова возобновить поставки газа на Украину, которые были прекращены в 2015 году, по сниженной на 25% цене. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, обсуждались ежегодные поставки 15 млрд куб. м газа с 2020 года.

Диалог осложняют судебные разбирательства между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Оптимальным Москва считает "пакетное решение", которое включает в себя отказ от взаимных претензий и отмену штрафа Антимонопольного комитета Украины в $6,5 млрд. Однако в "Нафтогазе" заявляют, что не намерены отказываться от судебных исков к "Газпрому".