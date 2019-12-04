Премьер Италии опроверг обсуждение с президентом США использования китайских технологий 5G

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, прошедшего в британской столице, вопросы развития систем коммуникации нового поколения (5G). Об этом итальянским политик сообщил в среду на итоговой пресс-конференции, комментируя соответствующее заявление американского лидера.

"Мы не говорили на эту тему", - сказал Конте и уточнил, что в ходе неформального общения на полях встречи с Трампом обсуждался целый ряд вопросов, включая предстоящую предвыборную кампанию в США. Ранее Трамп заявил в контексте угрозы безопасности, которую, по мнению Вашингтона, представляют китайская компания Huawei и применение китайских технологий 5G: "Я говорил с Италией, и, похоже, они не собираются двигаться дальше в этом направлении".

Конте со своей стороны заверил, что в Италии существует действенное законодательство, которое регулирует все решения, связанные с развитием стратегических коммуникаций. В последнее время Рим значительно укрепил сотрудничество с Пекином, поддержав китайскую инициативу "Один пояс - один путь", что вызвало раздражение Вашингтона.