Под Саратовом построят первое в России предприятие по производству бумаги из соломы

САРАТОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Строительство первого в России предприятия по переработке ржаной и пшеничной соломы планируют начать строить в Саратовской области в 2020 году, объем инвестиций в проект составит порядка 1,8 млрд рублей, сообщает в среду пресс-служба министерства экономического развития региона.

По данным министерства, солома может использоваться для производства бумаги в качестве замещения лиственной сульфатной целлюлозы, что положительно скажется на экологии за счет отсутствия химических отходов. Сульфатный процесс - один из ведущих при получении целлюлозы из древесины, основная его стадия - обработка древесины раствором химикатов, в результате чего образуется множество отходов. В данном случае планируется создание экологически чистого производства.

"Состоялось рабочее совещание по вопросу создания на территории Саратовского района экологически чистого производства по переработке ржаной и пшеничной соломы объемом инвестиций в 1,8 млрд рублей. Это первое в России подобное предприятие", - говорится в сообщении.

Инвестором проекта станет ООО "Саратовский птицекомбинат "Курников". Компания планирует производить салфетки, туалетную бумагу и бумажные полотенца.

"Начало строительства предприятия планируется в 2020 году", - говорится в сообщении.

Земельный участок под производство нового цеха уже находится в собственности инициатора проекта. В ходе реализации проекта планируется создать 60 рабочих мест.