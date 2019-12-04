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Ирак надеется в 2020 году получить от "Лукойла" план коммерциализации запасов Эриду

План республика рассчитывает получить в сентябре

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Ирак рассчитывает, что нефтяная компания "Лукойл" в сентябре следующего года предоставит план по коммерциализации запасов месторождения Эриду в Ираке, на котором недавно успешно завершились испытания скважин. Об этом сообщил журналистам министр нефти страны Тамер аль-Гадбан.

"В целом у нас есть соглашение, к сентябрю следующего года они должны утвердить план разработки месторождения. Одной из частей этого плана, конечно, является коммерциализация запасов месторождения, которой сейчас пока нет, - сказал он. - Мы ждем, что это будет презентовано в сентябре следующего года".

Министр нефти Ирака отметил, что у месторождения есть огромный потенциал.

Проект Эриду уже не первый раз обсуждается с властями Ирака. В конце марта этого года глава "Лукойла" Вагит Алекперов и премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди обсудили разработку месторождения Эриду. Ирак поддержал намерение компании ускорить ввод его в эксплуатацию.

Алекперов 4 декабря встретился в Вене с министром нефти Ирака, где стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества. "Мы оба согласились с тем, что мы будем сотрудничать, и "Лукойл" продолжит работать в Ираке, заручившись полной поддержкой иракского правительства и министерством нефти. Это касается не только проекта "Западная Курна - 2", но и других крупных открытий на юге Ирака", - сообщил аль-Гадбан журналистам по итогам встречи, отметив, что речь идет о Блоке 10, который через несколько лет станет еще одним крупным нефтяным проектом, разрабатываемым компанией "Лукойл".

Блок 10 расположен в южной части Ирака, в 150 км западнее города Басры, в 120 км от месторождения "Западная Курна - 2". Блок находится на границе между богатой углеводородами тектонической зоной Месопотамии и зоной Салман.

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Ирак
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