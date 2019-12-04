Проектные офисы Сбербанка откроются в Кабардино-Балкарии и Чечне до конца 2019 года

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. /ТАСС/. Сбербанк откроет проектные офисы в Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике до конца 2019 года, соглашения об этом подписаны в среду в ходе IV бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ", сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Соглашения предусматривают создание на территориях проектных офисов и сотрудничество в реализации приоритетных бизнес-проектов, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности регионов", - сказал представитель пресс-службы банка, добавив, что проектные офисы в обеих республиках начнут работу до конца года.

По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Евгения Титова, основная задача проектных офисов, которые будут созданы в соответствии соглашениями, - проведение комплексной экспертизы инвестиционных проектов. "Это решение станет драйвером для создания новых проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства", - привели в пресс-службе слова Титова.

Как уточнил представитель банка, проектный офис Сбербанка уже действует в Дагестане, также ранее было подписано соглашение о создании такого офиса в Ставропольском крае.

В настоящее время Сбербанк поддерживает более 83 тыс. предприятий на Северном Кавказе, при этом 65% кредитного портфеля банка в регионе в сегменте малого бизнеса приходится на сферу торговли и сельского хозяйства. Кредитный портфель Юго-Западного банка в СКФО составляет 87,8 млрд рублей, при этом почти 15% от этого количества составляют кредиты с государственной поддержкой.

О форуме "Инвестируй в Кавказ"

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Минеральных Водах 3 и 4 декабря, он собрал более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, а также экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства. Форум вошел в программу инвестиционной недели на Северном Кавказе, которая проходит в Минеральных Водах со 2 по 5 декабря. Она также включает в себя форум "Российский Кавказ", съезд лидеров "Опоры России" и предпринимательский форум "Мой бизнес".

Организаторами бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС, мероприятие проходит при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".