В Болгарии заявили, что надеются построить "Балканский поток" до конца 2020 года

СОФИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Болгария строит газопровод "Балканский поток" через свою территорию с максимально возможной скоростью, задержка с реализацией проекта была связана с конкурсными процедурами, газопровод должен быть построен до конца будущего года. Об этом в интервью телеканалу BTV заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Строительство газопровода продолжается со средней скоростью пять километров в день, а его начало было задержано из-за проведения обязательных процедур. Болгария - единственная альтернатива для российского газа. Болгария будет газораспределительным центром на Балканах, это согласовано и с Брюсселем, и с Вашингтоном. Надеюсь, что президент России примет наше приглашение посетить Болгарию в будущем году и лично сможет увидеть нашу работу. Надеюсь, что к концу будущего года газопровод заработает", - сказал Борисов.

Премьер-министр добавил, что на данный момент траншеи для прокладки газопровода протянулись на 150 км и в них уже укладываются трубы.

Президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в среду сказал, что болгарская сторона сознательно затягивает реализацию продолжения газопровода "Турецкий поток" на своей территории. При этом Россия в случае отказа Болгарии от проекта сможет найти другие варианты поставок газа на юг Европы.

Глава государства отметил, что руководство Болгарии обращалось с просьбой во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток" после того как сорвало реализацию проекта "Южный поток".

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. В ноябре премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что газ начнет поступать по газопроводу "Турецкий поток" из Болгарии в Сербию до мая 2020 года.