Цены на шампанское могут снизиться к Новому году из-за промо-акций

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Розничные цены на игристое вино в преддверии новогодних праздников не изменятся или могут снизиться благодаря промо-акциям ретейлеров. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации "Руспродсоз" Дмитрий Востриков.

"Шампанское массового и среднего ценовых сегментов в этом году на полках магазинов может стоить даже дешевле, чем в прошлом за счет более агрессивного промо со стороны ретейлеров, а цены на более дорогие марки шампанского, вероятнее всего, будут сопоставимы с прошлогодними", - сказал Востриков. При этом он отметил, что, учитывая рост мирового спроса на игристые вина, предпосылок к снижению его стоимости в целом нет.

Все большее количество продуктов питания к Новому году реализуется в магазинах по акциям, отметил он. Фактор роста продаж "с глубокими скидками" в том числе обусловлен низкой реальной покупательной способностью населения, пояснил глава Руспродсоюза.

Какие продукты подорожают

Тем не менее, в преддверии Нового года ожидается рост цен по ряду скоропортящихся продуктов питания.

"Традиционно перед новым годом увеличивается цена на куриные яйца. Рост средней потребительской цены на данный вид продукции в ноябре текущего года составил 2,7%. В декабре возможно дальнейшее увеличение цены в связи с повышенным спросом. Своего пика рост цен на яйца может достичь в конце декабря с резким снижением цены в начале года", - сообщил Востриков.

Также ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты из-за отсутствия на рынке предложения дешевой продукции открытого грунта отечественного производства.

"На данный момент наблюдается сдержанный рост цен на огурцы. В ноябре средняя розничная цена на данный вид продукции выросла на 0,6%. В опте цены на гладкие огурцы ввиду сокращения предложения сегодня демонстрируют рост. Цены на бугорчатые огурцы пока стабильны. Розничные цены томатов в ноябре выросли на 23%. В опте также наблюдается повышение ввиду активного спроса на данный вид продукции", - отметил глава Руспродсоюза.