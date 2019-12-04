Инвестиции РЖД в инфраструктуру Тюменской области в 2019 году выросли на 28%

ТЮМЕНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Инвестиции ОАО "РЖД" в железнодорожную инфраструктуру Тюменской области превысили показатели 2018 года на 28% и составили порядка 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте областного правительства.

"Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие железнодорожной инфраструктуры Тюменской области в текущем году по сравнению с прошлым увеличены на 28% и составили порядка 5 млрд рублей. Завершена реализация одного из ключевых проектов "РЖД" - строительство вторых путей на направлении Тобольск - Сургут. В числе перспективных региональных направлений - строительство железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания компаний - резидентов индустриального парка "Богандинский", - приводятся в сообщении слова начальника Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Ивана Колесникова.

В тексте также сообщается, что с 9 декабря между Тюменью и Екатеринбургом начнет курсировать электропоезд "Ласточка". Экспресс будет обеспечивать пока лишь дневное сообщение, но в 2020 году планируется запустить и вечерние электрички.

"Прорабатываются перспективы запуска "Ласточек" и по другим востребованным межрегиональным [сообщение Тюмень - Омск] и внутриобластным [сообщение Тюмень - Вагай - Ишим] маршрутам", - говорится в сообщении.

По маршруту Тюмень -Тобольск в течение года курсирует обновленный подвижной брендированный состав. Его приобрела АО "Свердловская пригородная компания" в лизинг при поддержке правительства Тюменской области. В результате перевозки пассажиров на этом направлении в 2019 году выросли на 20%, наполняемость вагонов составила 70%.

"В 2020 году планируется приобрести еще шесть вагонов, благодаря чему с 2021 года на направлении Тюмень - Тобольск будут курсировать поезда увеличенной составности, полностью сформированные из вагонов с повышенными потребительскими характеристиками", - цитируются в сообщении слова Колесникова.