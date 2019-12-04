Минсельхоз США: Трамп настроен только на реально выполнимую торговую сделку с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ориентирована только на реально осуществимое и поддающееся проверке торговое соглашение с Китаем. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу CNBC министр сельского хозяйства Соединенных Штатов Сонни Пердью.

"Трамп хочет заключить такое соглашение, которое было бы осуществимо, надежно и соответствовало бы [духу и] букве сделки", - отметил министр. Он отвечал на просьбу прокомментировать заявление Трампа во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне в среду. Президент США позитивно расценил ход торговых переговоров с КНР: "Эти переговоры идут очень хорошо. Посмотрим, что произойдет. Мы ведем переговоры с Китаем".

Глава американского Минсельхоза акцентировал внимание на том, что торговая война между США и Китаем постепенно обострялась на протяжении последних 20 лет. "Мы просто не отдавали себе в этом отчет, пока президент Трамп не принял решение перезагрузить прежние [торговые] договоренности", - отметил министр. Он заявил, что "с осторожным оптимизмом" расценивает перспективы заключения торгового соглашения с Пекином.

Министр Пердью напомнил, что его ведомство еще в июле решило выделить до $12 млрд на поддержку американским фермерам, которые несут урон от взаимных пошлин, вводимых США и КНР друг против друга. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, по состоянию на 21 ноября Китай закупил 9,3 млн тонн американских бобов с начала сезона, начавшегося в сентябре. Обычно КНР увеличивает закупки американской сои именно в это время года. В качестве альтернативы Китай увеличил импорт этой сельскохозяйственной культуры из Бразилии.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.