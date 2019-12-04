Молдавия попросит кредит у ЕБРР на случай прекращения транзита газа через Украину

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Молдавия попросит у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит в $90 млн для обеспечения энергобезопасности страны на случай прекращения транзита российского газа через Украину. Как сообщила пресс-служба правительства, такое решение принято на состоявшемся во вторник заседании кабинета.

"Финансовый инструмент будет применен только в том случае, если АО "Молдовагаз" сообщит о невозможности предоставления услуг по поставке природного газа", - пояснил министр экономики и инфраструктуры Молдавии Анатолий Усатый, отметив, что в этом случае газ можно будет купить на украинском или европейском рынках.

Со своей стороны, президент Молдавии Игорь Додон заявил после состоявшегося в среду заседания Высшего совета безопасности, что после нового года страна будет обеспечена электроэнергией и газом в достаточных количествах.

По его словам, российский газ будет поступать в республику либо через Украину, либо через "Турецкий поток" - реверсом через Болгарию и Румынию.