{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Агентство инвестиционного развития" и РСХБ помогут привлечь инвестиции на Ставрополье

Компании заключили соглашение, которое поможет укрепить экономический и промышленный потенциал региона

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. АО "Агентство инвестиционного развития" и Ставропольский региональный филиал АО "Российский Сельскохозяйственный банк" в среду в ходе IV бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит сделать банковские услуги более доступными для производителей агропромышленного комплекса, что поможет привлечь инвестиции в регион.

Соглашение поможет укрепить экономический и промышленный потенциал Ставропольского края благодаря созданию условий для привлечения инвестиций на территории региона.

"Россельхозбанк" в рамках соглашения планирует проводить мероприятия, направленные на повышение доступности банковских услуг для производителей экспортно-ориентированной продукции агропромышленного комплекса.

АО "Агентство инвестиционного развития" создано в Ставропольском крае для помощи инициаторам проектов и инвесторам. Оно оказывает консультационные услуги и может выступать в качестве участника проекта, предоставляя акционерное финансирование.

О форуме

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в нем участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Эксперты: легализация онлайн-продаж ювелирных изделий будет стимулировать онлайн-торговлю
В компании "Алроса" рассказали, что к 2025 году объем онлайн-продаж достигнет 25% от общего объема торговли ювелирными изделиями во всем мире
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС