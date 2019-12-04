"Агентство инвестиционного развития" и РСХБ помогут привлечь инвестиции на Ставрополье

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. АО "Агентство инвестиционного развития" и Ставропольский региональный филиал АО "Российский Сельскохозяйственный банк" в среду в ходе IV бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит сделать банковские услуги более доступными для производителей агропромышленного комплекса, что поможет привлечь инвестиции в регион.

Соглашение поможет укрепить экономический и промышленный потенциал Ставропольского края благодаря созданию условий для привлечения инвестиций на территории региона.

"Россельхозбанк" в рамках соглашения планирует проводить мероприятия, направленные на повышение доступности банковских услуг для производителей экспортно-ориентированной продукции агропромышленного комплекса.

АО "Агентство инвестиционного развития" создано в Ставропольском крае для помощи инициаторам проектов и инвесторам. Оно оказывает консультационные услуги и может выступать в качестве участника проекта, предоставляя акционерное финансирование.

О форуме

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в нем участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".