Эксперты: легализация онлайн-продаж ювелирных изделий будет стимулировать онлайн-торговлю

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Постановление правительства России, которым допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней через интернет-магазины, позволит стимулировать интернет-торговлю, так как существовавшие ранее законодательные ограничения, связанные с дистанционной продажей таких изделий физлицам, сдерживали развитие этого бизнеса. Такое мнение высказали в компании "Алроса", входящей в тройку крупнейших алмазных компаний мира.

Документ от 30 ноября за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева был опубликован в среду на официальном портале правовой информации. Согласно тексту постановления, правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденные постановлением правительства РФ от 27 сентября 2007 года, дополняются абзацем "на территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации".

"По нашим прогнозам, к 2025 году объем онлайн-продаж достигнет 25% от общего объема торговли ювелирными изделиями во всем мире. Ранее существовавшие в России законодательные ограничения, связанные с дистанционной продажей ювелирных изделий и драгоценных камней физическим лицам, сдерживали развитие этого бизнеса. Снятие ограничений, без сомнения, стимулирует интернет-торговлю", - сообщил ТАСС представитель "Алросы". Подобные расчеты "Алроса" приводила и ранее, отмечая, что тренд на покупку ювелирных украшений онлайн приведет "к новым подходам в маркетинге".

Для продажи украшений онлайн необходимо, чтобы на них присутствовали оттиски пробирных клейм и сертификатов для каждого драгоценного камня, пояснили в Минфине РФ. В министерстве отметили, что профессиональные сообщества и организации "неоднократно обращались в Минфин России" с просьбой исключить изделия из драгоценных металлов и камней из перечня видов продукции и отходов производства, чья свободная реализация через интернет-магазины была запрещена.

"Постановление правительства "О внесении изменений в правила продажи товаров дистанционным способом" направлено на повышение правовой определенности в отношении возможности дистанционной продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов или сертифицированных драгоценных камней", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

Позиция ретейлеров

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которая в ноябре 2018 года просила президента России Владимира Путина ускорить легализацию онлайн-торговли ювелирными изделиями, отметили, что либерализация правил продажи ювелирных изделий даст импульс цифровому развитию отрасли.

"Мы благодарны Министерству финансов за поддержку в этом сложном вопросе, который обсуждался на протяжении нескольких лет подряд. Теперь компании, выстраивая свои бизнес процессы, смогут полноценно использовать онлайн канал продаж. Это большой успех в части дерегулирования ювелирной отрасли в онлайне и шаг на встречу цифровому развитию нашего рынка", - сказал ТАСС президент АКИТ Артем Соколов.

Глава АКИТ сообщил, что прояснение правовой коллизии с дистанционной торговлей ювелирными украшениями заняло три года, на рынке сложилось непонимание ситуации со стороны как участников рынка, так и компаний, занимающихся рекламой и доставкой. Соколов отметил, что ювелирные компании были ограничены в рекламе, а также были вынуждены хеджировать риски, в том числе закладывая риски в цены на изделия. Кроме того, с ситуацией разобрались и организовали интернет-продажи в основном крупные игроки рынка.

Директор по маркетингу ювелирной сети Sokolov Алексей Карев в беседе с ТАСС подтвердил, что у ювелирных сетей "возникали проблемы с рекламой ювелирных изделий как в интернете, так и на телевидении со ссылкой на сайт, блокировались интернет-магазины, мало кто готов был осуществлять доставку". "Мы рады, что эти вопросы сняты, и уверены, что это пойдет на пользу всем участникам рынка, позволит правильно выстраивать бизнес процессы, удовлетворять самый взыскательный спрос покупателей, усилит свободу конкуренции, в том числе и в сфере услуг", - уверен он.

По словам Карева, рынок интернет-торговли "растет от года к году", а для некоторых категорий потребителей покупки товаров онлайн становятся основным способом шопинга.

"Алроса" летом 2019 года запустила онлайн-платформу для продажи бриллиантов с гарантией происхождения с целью борьбы с поддельными и синтетическими бриллиантами: каждый бриллиант, представленный на ней, имеет свой цифровой паспорт, содержащий полную информацию о камне, начиная с момента его добычи. К концу года компания планировала сделать площадку доступной не только для партнеров, но и для физических лиц. "В скором времени мы на нашей интернет-площадке представим также ювелирные изделия с бриллиантами", - уточнил ТАСС представитель компании.

Согласно исследованию потребителей Всемирного совета по золоту (World Gold Council), опубликованному в ноябре, только 6% ювелирных изделий из золота в мире покупаются онлайн. "Алроса" оценивает это долю в примерно 10% в 2018-2019 годах.

Выход на рынок новых компаний

По данным АКИТ, доля онлайна в ювелирной отрасли может составить 6-7% (сейчас 4,5%). "Совершенно точно на рынке появится намного больше компаний, которые свободно смогут продавать ювелирные изделия в интернете, смогут продавать камни. Для развития интернет-продаж это очень большой шаг", - сказал он. "Я абсолютно уверен, намного проще будет компаниям ориентироваться в рынке, новым компаниям, которые захотят выходить на этот рынок", - добавил Соколов.

Директор по связям с государственными органами в Ozon Сергей Кучушев согласился с экспертами, что принятое постановление станет позитивным сигналом для бизнеса и устранит правовую коллизию.

Он напомнил, что в РФ действовал указ президента от 1992 года, который определил перечень товаров, не допущенных к свободной реализации, среди которых были изделия из драгоценных металлов и камней. С другой стороны, согласно ГК РФ, ввести ограничения к реализации товаров можно только законом, и в России не было закона о запрете онлайн-продажи ювелирных изделий в интернете. Кроме того, в законе от 26 марта 1998 года "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" также не содержалось ограничений на оборот ювелирных изделий.

"Теперь же у бизнеса есть четкое понимание, что онлайн-продажа ювелирных изделий разрешена при соблюдении требований, установленных законодательством. Мы видим, клиентам удобно покупать ювелирные изделия в интернете: с момента запуска этой категории на Ozon в феврале 2019 года продажи ежемесячно росли на 40%, а с июля - уже на 70% в месяц", - сообщил представитель Ozon.

В компании Sunlight также отметили, что "постановление стало долгожданной новостью" для ювелирной сети на фоне запуска нового формата реализации продукции. "Для городов, где не представлены наши розничные магазины, помимо курьерской доставки с декабря 2019 года покупателям будут доступны пункты выдачи заказов", - поделились планами в компании.