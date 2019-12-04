КСК и МСП Банк помогут бизнесу на Северном Кавказе в сфере кредитования

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) и АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") в среду в ходе IV бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" заключили соглашение о партнерстве, направленное на поддержку малого и среднего бизнеса на Северном Кавказе в сфере кредитования.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества в области финансового и банковского обеспечения деятельности резидентов особых экономических зон, созданных на территории Северо-Кавказского федерального округа. Документ поможет создать благоприятные условия для привлечения резидентов и иных инвесторов в ОЭЗ, так как банк и КСК будут оказывать поддержку малому и среднему предпринимательству в сфере кредитования.

В частности, МСП Банк планирует помогать КСК в привлечении иностранных и российских инвесторов к финансированию проектов, осуществляемых резидентами ОЭЗ.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в нем участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".