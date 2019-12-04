Вячеслав Зайцев останется владельцем своего бренда после ухода с поста директора Дома моды

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Модельер Вячеслав Зайцев, передавший статус генерального директора собственного Дома моды сыну, останется владельцем и главой своего бренда. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Дома моды.

Ранее о смене 81-летнего Вячеслава Зайцева на посту генерального директора заявил в Facebook его сын Егор Зайцев.

"Вячеслав Михайлович сделал Егору (сын Зайцева - прим. ТАСС) предложение, от которого Егор не мог отказаться - стать генеральным директором, чтобы "разрулить" некоторые проблемы и оптимизировать все структуры", - сообщили в Доме моды.

По словам собеседника агентства, у Егора Зайцева есть большой опыт кризисного менеджера и опытная команда, в том числе управленцев, медийщиков и адвокатов.

"При этом Вячеслав Михайлович остается главой, владельцем и креативным директором собственного бренда SLAVA ZAITSEV. Все предыдущие доверенности будут отозваны в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в Доме моды.

В октябре Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного департамента городского имущества о взыскании более 58 млн рублей с компании "Московский дом моды Вячеслава Зайцева".

Как сообщил ТАСС источник в мэрии, основанием для подачи иска стал долг по арендной плате.

Зайцев - российский модельер, академик Российской академии художеств, народный художник России (2006), основатель Московского дома моды Вячеслава Зайцева (1982), лауреат Государственной премии РФ (1996).

Дом Моды расположен на проспекте Мира, 21. Зайцев стал его художественным руководителем в 1982 году, а в 1988 году - директором. Мастер создает коллекции моделей Pret-a-Porter и Haute Couture. В числе наиболее известных - "1000-летие Крещения Руси" (1987-1988), "Русские сезоны в Париже" (1988), меховая коллекция "Прозрение" (1999), "Тайны соблазна" (2005), "Фантасмагории" (2006).