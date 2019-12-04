Участие банка БРИКС в проекте канатного метро подтверждает инвестпривлекательность Кубани

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Участие Нового банка развития БРИКС в финансировании подготовки проекта канатного метро в Краснодаре покажет инвесторам привлекательность этого проекта. Об этом в среду заявил начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодара Артем Анацкий.

В среду Новый банк развития БРИКС на своем сайте опубликовал пресс-релиз, в котором говорится о выделении $400 тыс. проекту канатного метро в Краснодаре. Банк окажет консалтинговые услуги для подготовки проекта до рассмотрения внешними инвесторами.

"Решение Нового банка развития БРИКС - серьезный маркер для всего бизнес-сообщества, в том числе международного. Это подтверждает инвестиционную привлекательность и перспективы развития экономики Краснодара. Кроме того, это еще одно подтверждение, что городу необходимы серьезные инвестиции в крупные инфраструктурные проекты, развитие транспортных систем. А проект канатного метро, он ориентирован на привлечение именно частных инвесторов", - сказал он.

Анацкий отметил, что Новый банк развития БРИКС - это мощный и авторитетный международный финансовый институт, для поддержки в реализации эксперты банка выбирают наиболее перспективные инфраструктурные проекты в разных странах. По его словам, проект в Краснодаре стал единственным российским проектом, получившим поддержку на 22-м заседании совета директоров банка, которое состоялось 2 декабря в Шанхае. Всего на этом заседании было принято решение поддержать пять проектов стран БРИКС, также были поддержаны четыре проекта в Индии и Китае, сказал Анацкий.

По предварительным оценкам, первая очередь метро (закольцованные линии протяженностью 32 км с девятью станциями) обойдется в 11 млрд рублей и может быть построена за четыре года. Над проектом работает группа специалистов, проводится ряд исследований, уже получены экспертные заключения, в том числе от известных мировых производителей оборудования для таких систем. По данным властей города, возможность участия в проекте рассматривала австрийско-швейцарская компания Doppelmayr.

"Канатное метро" представляет собой подвесную канатную дорогу с сопутствующей инфраструктурой: станциями, опорами, местами посадки и высадки пассажиров. В России уже есть примеры реализации подобных проектов, фуникулеры в качестве общественного транспорта работают в Нижнем Новгороде (подвесная дорога над Волгой стала альтернативой 27-километровому автомобильному маршруту) и в Оренбурге.