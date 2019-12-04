Турпоток в Дагестан за 11 месяцев 2019 года вырос на 33%

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. Рост турпотока в Дагестан по итогам 11 месяцев 2019 года составил 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду ТАСС в кулуарах IV бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" министр по туризму и художественным народным промыслам республики Расул Ибрагимов.

"На 33% по статистике у нас прирост внутреннего въездного туризма с 1 января по 30 ноября. Основной турпоток - это Дербент и Сулакский каньон, однако в последнее время он перераспределяется также на Гуниб, Хунзах, Кубачи [села Дагестана с историческими и культурными достопримечательностями]", - сказал Ибрагимов.

Он также отметил, что в настоящее время на созданном в республике кольцевом турмарштуре "Легенды Дагестана" в горных районах функционируют семь туристических хабов - остановок на маршруте, оборудованных необходимой инфраструктурой для отдыха. "Еще три будут запущены в ближайшее время, всего их будет десять", - добавил собеседник агентства.

В 2018 году регион посетили 678 тыс. туристов.