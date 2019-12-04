Турецкая компания запустит производство кабелей и световых приборов в "Иннополисе"

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Агентство инвестиционного развития Татарстана договорилось с турецкой компанией TTAF о запуске производства кабелей и световых приборов в особой экономической зоне "Иннополис". Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

"Агентство инвестиционного развития Татарстана подписало соглашение о сотрудничестве с турецкой компанией TTAF для реализации проекта по запуску на территории ОЭЗ "Иннополис" производства кабелей и световых приборов", - сказала собеседница агентства, отметив, что объем инвестиций составляет более $50 млн с возможностью расширения.

Как уточнили в пресс-службе агентства, подписание соглашения состоялось в ходе выставки "Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань".

По данным пресс-службы президента Татарстана, TTAF поставляет решения в области электрических соединений для автомобильной, промышленной и телекоммуникационной отраслей. Ассортимент продукции TTAF включает в том числе герметичные разъемы, решения для оптоволоконных линий, кабельные сборки.

XIX Международная специализированная выставка "Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань" проходит на территории международного выставочного центра "Казань Экспо" с 4 по 6 декабря. Ее деловая программа включает 12 отраслевых мероприятий, где принимают участие представители органов государственной власти, бизнеса, отраслевых ассоциаций и научных центров.