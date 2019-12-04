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Российские противопожарные системы будут выпускать на заводе в Финляндии

Завод планируется открыть в Савонлинне 11 декабря

САВОНЛИННА /Финляндия/, 4 декабря. /ТАСС/. Российский производитель противопожарных и охранных систем "Аргус-спектр", основанных на разработках выпускников петербургского политехнического университета, создал в городе Савонлинна в Финляндии завод, ориентированный на выпуск продукции для Европы и Ближнего Востока. Об этом рассказал в среду петербургским журналистам в Савонлинне исполнительный директор компании Михаил Левчук.

Завод в Финляндии позволит удвоить выпуск продукции компании, которая была создана в Санкт-Петербурге 26 лет назад. При этом, как отметил Левчук, центр разработки останется в России.

"По мощности заводы в Петербурге и в Савонлинне будут одинаковыми, то есть это будет удвоение нашего потенциала. Русский завод выпускает 100 тыс. приборов в месяц, то есть порядка 1 млн приборов в год", - сказал он, уточнив, что на проектную мощность предприятие в Финляндии выйдет в течение нескольких лет.

Официальное открытие завода в Савонлинне намечено на 11 декабря. Инвестиции в его создание составили порядка €3 млн.

Компания "Аргус-спектр" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Она разработала радиоканальную систему сигнализации, оповещения и локализации, которой оснастила 150 тыс. объектов, треть из которых находится за пределами России. Такая противопожарная система установлена в Эрмитаже, парламенте Великобритании, замке королевы в Шотландии, университетах в Кембридже и Итоне. По словам Левчука, технология была одобрена МЧС России. Завод совместно с другими компаниями реализовал в российских городах проект "Пожарный мониторинг", который позволил сократить количество жертв пожаров.

Теги
ФинляндияРоссияСанкт-Петербург
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