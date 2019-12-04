Финляндию и Карелию планируется соединить водным маршрутом через Санкт-Петербург

САВОНЛИННА /Финляндия/, 4 декабря. /ТАСС/. Водное пассажирское сообщение планируется организовать между городом Савонлинна в Юго-Восточной Финляндии и городом Сортавала в Карелии через Санкт-Петербург, сообщила в среду ТАСС руководитель проектов агентства по развитию бизнеса региона Савонлинна Savonlinna business services Алена Цимбалова.

Маршрут будет проходить через озерную систему Финляндии, Сайменский канал, Финский залив, Неву и Ладожское озеро.

"Планируется открытие водного сообщения между Савонлинной, Лаппеенрантой, Выборгом, Санкт-Петербургом и через Ладожское озеро - с Сортавалой. Сейчас проводят изучение этого маршрута, расчет, поиск инвесторов. У нас есть один инвестор из Швейцарии - у них уже есть круизные корабли, которые работают в России", - сказала она.

По словам Цимбаловой, предварительные переговоры по поводу организации этого маршрута проводились с представителями Большого порта Санкт-Петербург "и [в порту] проявили интерес к проекту.

По предварительным оценкам, путь в одну сторону займет около 5 дней, на линию планируется вывести два судна вместимостью до 200 пассажиров. "Сейчас главный вопрос - найти подходящий по ширине корабль, потому что Сайменский канал не позволяет пройти крупным судам", - отметила представитель Savonlinna business services.

Сайменский канал, связавший Выборгский залив с Сайменским озером, был построен в середине XIX века, когда Финляндия была частью Российской империи. В наши дни из 42,9 км протяженности канала 23,3 км принадлежат Финляндии, 19,6 км - России, и финны арендуют российскую часть водной трассы, рассчитанную на прием грузовых судов типа "река-море", озерных теплоходов, а также пассажирских и прогулочных судов. Сайменский канал очень популярен как туристический маршрут на пассажирских теплоходах и маломерных судах. Самым популярным у яхтсменов считается переход из финской Лаппеенранты в российский Выборг.