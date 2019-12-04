{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Финляндию и Карелию планируется соединить водным маршрутом через Санкт-Петербург

Он будет проходить через озерную систему Финляндии, Сайменский канал, Финский залив, Неву и Ладожское озеро

САВОНЛИННА /Финляндия/, 4 декабря. /ТАСС/. Водное пассажирское сообщение планируется организовать между городом Савонлинна в Юго-Восточной Финляндии и городом Сортавала в Карелии через Санкт-Петербург, сообщила в среду ТАСС руководитель проектов агентства по развитию бизнеса региона Савонлинна Savonlinna business services Алена Цимбалова.

Маршрут будет проходить через озерную систему Финляндии, Сайменский канал, Финский залив, Неву и Ладожское озеро.

"Планируется открытие водного сообщения между Савонлинной, Лаппеенрантой, Выборгом, Санкт-Петербургом и через Ладожское озеро - с Сортавалой. Сейчас проводят изучение этого маршрута, расчет, поиск инвесторов. У нас есть один инвестор из Швейцарии - у них уже есть круизные корабли, которые работают в России", - сказала она.

По словам Цимбаловой, предварительные переговоры по поводу организации этого маршрута проводились с представителями Большого порта Санкт-Петербург "и [в порту] проявили интерес к проекту.

По предварительным оценкам, путь в одну сторону займет около 5 дней, на линию планируется вывести два судна вместимостью до 200 пассажиров. "Сейчас главный вопрос - найти подходящий по ширине корабль, потому что Сайменский канал не позволяет пройти крупным судам", - отметила представитель Savonlinna business services.

Сайменский канал, связавший Выборгский залив с Сайменским озером, был построен в середине XIX века, когда Финляндия была частью Российской империи. В наши дни из 42,9 км протяженности канала 23,3 км принадлежат Финляндии, 19,6 км - России, и финны арендуют российскую часть водной трассы, рассчитанную на прием грузовых судов типа "река-море", озерных теплоходов, а также пассажирских и прогулочных судов. Сайменский канал очень популярен как туристический маршрут на пассажирских теплоходах и маломерных судах. Самым популярным у яхтсменов считается переход из финской Лаппеенранты в российский Выборг.

Теги
ФинляндияРоссияСанкт-ПетербургКарелия
Реклама на ТАСС
СМИ: руководство ЦБ Аргентины подало в отставку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС