Мордовия получила наибольшую сумму из 22 регионов на обеспечение баланса бюджета

ТАСС, 4 декабря. /ТАСС/. Мордовия получила более 2 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета, это самая крупная сумма среди выделенных 22 регионам дотаций. Средства направят на выполнение социальных обязательств, сообщается на сайте правительства республики.

Ранее о намерении помочь 22 регионам сбалансировать свои бюджеты сообщал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отмечал, что всего им будет выделено почти 19 млрд рублей.

"Правительство России утвердило распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2019 год. Самую большую сумму из 22 регионов страны получила Республика Мордовия - 2 млрд 160 млн 476 тыс. рублей. По словам главы Мордовии Владимира Волкова, эти деньги будут направлены на выполнение социальных обязательств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства направят на выплаты зарплат работникам бюджетной сферы. "Также деньги предназначены для исполнения всех мер социальной поддержки, это и выплаты по пятипроцентной ипотеке, и детские пособия, и различного рода компенсации. Таким образом, республика до конца года выполнит все свои социальные обязательства", - цитирует пресс-служба Волкова.

Ранее глава республики сообщал ТАСС, что с Минфином РФ была согласована программа по оздоровлению госфинансов Мордовии, в соответствии с которой власти ведут работу по увеличению доходов бюджета и повышению эффективности расходов. Власти республики отметили недостаточно эффективные налоговые льготы, проводят работу по взысканию недоимки в республиканский и местный бюджеты.