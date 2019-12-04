Премьер Украины надеется начать переговоры о "промышленном безвизе" с ЕС

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук надеется начать переговоры с Евросоюзом по заключению соглашения о взаимном признании Украиной и ЕС сертификатов соответствия на промышленную продукцию. Об этом в среду он заявил на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

"В начале следующего года состоится заседание Совета ассоциации Украина - ЕС, в результате которого мы надеемся начать процесс переговоров по заключению соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, так называемого промышленного безвиза", - цитирует Гончарука пресс-служба украинского правительства.

В пресс-службе добавили, что премьер поблагодарил своего коллегу из Швеции "за всестороннюю поддержку, которую Швеция оказывает Украине, в частности, на евроинтеграционном пути Украины, в реформе децентрализации и других сферах".

"Промышленный безвиз" между Украиной и ЕС предполагает, что украинские экспортеры смогут маркировать свою продукцию знаком европейского соответствия и свободно продавать ее на рынке Евросоюза без дополнительной сертификации. Такое соглашение подразумевает, что торговля товарами между ЕС и Украиной будет проводиться на тех же условиях, которые применяются в торговле между странами-членами ЕС.