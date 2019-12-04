Госдума рассмотрит в основном чтении законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит во втором, основном чтении правительственный законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.

Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11280 рублей. Документом предлагается увеличить его на 7,5%, что более чем вдвое превышает прогнозируемый ЦБ уровень инфляции в 2019 году (3,2-3,7%). По оценке Минтруда, повышение затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. При этом, с учетом применения сверх МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, МРОТ вырастет от 850 рублей в центральных и южных районах страны до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.

Планируется, что расходы бюджетной системы на реализацию документа в 2020 году составят 20,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд будет выделено из федерального бюджета.

Ежегодно МРОТ устанавливают в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Этот показатель может варьироваться в зависимости от региона, но не должен быть ниже федерального.

Нижняя палата парламента также обсудит в первом чтении законопроект о праве осужденного на перевод в исправительное учреждение, расположенное вблизи места жительства заключенного или его близких родственников. Помимо этого, документ устанавливает возможность направления осужденного в колонию, находящуюся в том субъекте РФ, в котором проживает один из его близких родственников.