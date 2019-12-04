СМИ: руководство ЦБ Аргентины подало в отставку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Центрального банка Аргентины Гидо Сандлерис в среду подал заявление об отставке с 10 декабря, когда завершится мандат действующего президента республики Маурисио Макри. Вместе с ним свои посты покинут его заместители Густаво Канонеро и Вероника Раппопорт, сообщил портал Todo Noticias.

"В большинстве стран мира сроки полномочий руководства Центробанков не совпадают с мандатами [исполнительной] власти. В Аргентине же, согласно традиции, новое правительство назначает новых руководителей ЦБ", - приводит портал объяснение главы регулятора. По его словам, будущее правительство столкнется с такими проблемами, как инфляция, государственный долг и переговоры с Международным валютным фондом (МВФ). На этот счет Сандлерис, занимающий должность главы ЦБ с сентября 2018 года, посоветовал будущему правительству "набраться терпения", поскольку чиновники организации "любят следовать бюрократическим процедурам".

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд по кредитному механизму stand by. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета.

27 октября в Аргентине прошли президентские выборы, победителем на которых стал левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. На прошлой неделе политик, вступающий в должность 10 декабря заявил, что не намерен просить МВФ перевести $11 млрд - оставшуюся часть кредита в размере $57 млрд. Он также сообщил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике Аргентины развиться и получить возможность погасить долги.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил Фернандес. После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%.