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Американский сенатор считает, что США вряд ли смогут остановить "Северный поток - 2"

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решение по поводу санкций в отношении газопровода

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Автор законопроекта о борьбе с энергетическим влиянием России в Европе, сенатор-демократ Крис Мерфи (от штата Коннектикут) признал, что Вашингтон вряд ли сможет остановить строительство газопровода "Северный поток - 2" на нынешнем этапе. Об этом он заявил в среду, выступая на конференции в Вашингтоне, организованной Атлантическим советом.

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"Я не знаю, каков будет итог по "Северному потоку - 2", но я сомневаюсь в наших возможностях остановить его прямо сейчас, учитывая, насколько далеко он продвинулся", - подчеркнул он.

"Нам нужны какие-то другие варианты действий", - считает сенатор. "Я надеюсь, что в течение следующей недели мы примем в комитете по иностранным делам [Сената Конгресса США] законопроект, уже прошедший через Палату представителей, который установит новый механизм финансирования энергетической независимости в размере $1 млрд, которые федеральное правительство будет использовать в таких местах, как Восточная Европа, чтобы они не были зависимы от поставок по газопроводам из России", - заявил законодатель. "Он уже прошел через Палату представителей и, надеюсь, пройдет через Сенат", - добавил он.

Палата представителей Конгресса в марте поддержала законопроект о помощи странам Центральной и Восточной Европы в диверсификации источников поставок энергоресурсов для борьбы с влиянием России, соавтором которого был Мерфи. Он предполагает, что Госдепартамент США и связанные с ним ведомства должны "поддержать усилия Европейской комиссии и правительств стран Центральной и Восточной Европы, направленные на укрепление их энергетической безопасности". Это должна быть, с одной стороны, "дипломатическая и политическая поддержка", а с другой стороны, - финансовая поддержка конкретных проектов в сфере энергетики. Для этой цели предлагается "выделить финансирование в размере не более $1 млрд для поддержки частных инвестиций в проекты, способствующие диверсификации источников энергии, а также системы транспортировки энергоресурсов в странах Центральной и Восточной Европы".

Законопроект также предполагает выделение Агентству США по торговле и развитию $5 млн для оказания содействия странам Европы и набора дополнительных сотрудников, которые будут заниматься этими вопросами.

Позиция США

В среду во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты пока не приняли решение по поводу санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2", который представляет для них проблему. США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. По мнению ряда западных и российских экспертов, США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

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