СМИ: Турция откроет в 2020 году пять скважин на газовом месторождении в районе Кипра

НИКОСИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Анкара собирается открыть в 2020 году пять буровых скважин на месторождении углеводородов в Восточном Средиземноморье в районе кипрского шельфа. Об этом сообщила в среду турко-кипрская телерадиовещательная корпорация Bayrak со ссылкой на информацию турецкого министерства энергетики и природных ресурсов, озвученную в Великом национальном собрании (парламенте) Турции.

Как было подчеркнуто, Турция продолжит в будущем году буровые работы в этом районе на основании лицензий, выданных так называемой Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), которая в мировом сообществе признана только Анкарой. По информации министерства, турецкие буровые суда "Фатих" и "Явуз" продолжают свои исследовательские работы в Восточном Средиземноморье с целью поиска нефти и газа, 22 ноября они начали бурение уже на четвертом участке в зоне этого месторождения.

Как сообщила телерадиокомпания, к 2023 году Турция планирует пробурить в Восточном Средиземноморье 26 скважин в расчете на обнаружение углеводородного сырья.

Турция, оккупировавшая в 1974 году северную часть Кипра и еще с 1963 года не признающая Республику Кипр, оспаривает границы исключительной экономической зоны (ИЭЗ) этого островного государства и заявляет, что не допустит проведения геологоразведочной деятельности у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. Турецкие буровые суда осуществляют работы в ИЭЗ Кипра, находясь в сопровождении кораблей ВМС Турции и действуя на основании лицензий самопровозглашенной ТРСК. Подобные действия всегда вызывали протест Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Анкары санкции.