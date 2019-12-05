Росморпорт подал иск к НМТП о взыскании задолженности и дополнении договора аренды

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. ФГУП "Росморпорт" обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском к Находкинскому морскому торговому порту (НМТП) о необходимости дополнить договор аренды и взыскании задолженности по арендной плате, сообщили ТАСС в четверг в суде.

В сентябре 2019 года суд отказал в удовлетворении предыдущего иска Росморпорта к НМТП о досрочном расторжении договора аренды из-за несоблюдения компанией требований экологического законодательства. Апелляционную жалобу Росморпорта на это решение Пятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения.

"Арбитражный суд Приморского края принял к производству исковое заявление федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт". Иск касается обязания Находкинского морского торгового порта заключить дополнительное соглашение об установлении нового размера арендной платы и взыскании задолженности по арендной плате в размере 2,4 млн рублей", - сообщили в суде.

Там добавили, что заседание назначено на 22 января 2020 года.

Как пояснял журналистам ранее гендиректор Росморпорта Андрей Лаврищев, договорами аренды причалов предусмотрены требования по соблюдению экологических норм арендаторами. Первый иск к Находкинскому морскому торговому порту был связан с тем, что портом не применялись эффективные меры к снижению вредного воздействия на окружающую среду, а также не исполнялись в установленный срок предписания Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и требования Находкинской транспортной прокуратуры.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье обсуждается несколько лет. Она особенно обострилась в 2017 году, когда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и из-за открытой перевалки угольная пыль разносилась по окрестностям, что вызывало жалобы местных жителей. Вопрос об этом поднял во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году житель Находки. В местном порту сейчас работает несколько перегрузочных терминалов.