{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росморпорт подал иск к НМТП о взыскании задолженности и дополнении договора аренды

Задолженности по аренде составляет 2,4 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. ФГУП "Росморпорт" обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском к Находкинскому морскому торговому порту (НМТП) о необходимости дополнить договор аренды и взыскании задолженности по арендной плате, сообщили ТАСС в четверг в суде.

В сентябре 2019 года суд отказал в удовлетворении предыдущего иска Росморпорта к НМТП о досрочном расторжении договора аренды из-за несоблюдения компанией требований экологического законодательства. Апелляционную жалобу Росморпорта на это решение Пятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения.

"Арбитражный суд Приморского края принял к производству исковое заявление федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт". Иск касается обязания Находкинского морского торгового порта заключить дополнительное соглашение об установлении нового размера арендной платы и взыскании задолженности по арендной плате в размере 2,4 млн рублей", - сообщили в суде.

Там добавили, что заседание назначено на 22 января 2020 года.

Как пояснял журналистам ранее гендиректор Росморпорта Андрей Лаврищев, договорами аренды причалов предусмотрены требования по соблюдению экологических норм арендаторами. Первый иск к Находкинскому морскому торговому порту был связан с тем, что портом не применялись эффективные меры к снижению вредного воздействия на окружающую среду, а также не исполнялись в установленный срок предписания Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и требования Находкинской транспортной прокуратуры.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье обсуждается несколько лет. Она особенно обострилась в 2017 году, когда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и из-за открытой перевалки угольная пыль разносилась по окрестностям, что вызывало жалобы местных жителей. Вопрос об этом поднял во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году житель Находки. В местном порту сейчас работает несколько перегрузочных терминалов.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Депутаты одобрили увеличение бюджета Сахалинской области почти на 3 млрд рублей
Объем доходов бюджета региона на 2019 год составит более 180 млрд 120 млн 761 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС