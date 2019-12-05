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"Известия": сфера IT стала лидером по размерам зарплат в 2019 году с темпом роста в 6,5%

Работники сферы информационных технологий получают в среднем зарплату в размере 91,2 тыс. рублей в месяц
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© Евгений Курсков/TACC

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Самыми высокооплачиваемыми работниками в 2019 году стали специалисты в сфере информационных технологий (IT). Кроме того, эта отрасль стала лидером и по темпам роста зарплат, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на данные проекта рекрутинговой компаний HeadHunter "Банк заработных плат".

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Отмечается, что сотрудники, работающие в сфере информационных технологий, получают в среднем в России зарплату в размере 91,2 тыс. рублей в месяц. При этом по сравнению с прошлым годом их заработок вырос на 6,5%.

Также высокие темпы роста зарплат наблюдаются в розничной торговле (6,5% за год) и финансовом секторе (5,3%). Медленный рост продемонстрировали медицинская, фармацевтическая и строительная сферы (по 1,2%), а также химпроизводство (1,3%). В других отраслях зарплаты росли в пределах 2,8-4,4%, приводит газета данные исследования.

При этом с точки зрения абсолютных показателей сфера медицины занимает второе место в рейтинге зарплат со средним заработком в районе 80 тыс. рублей в месяц. На третьем месте расположились специалисты строительной отрасли, получающие в среднем 74 тыс. рублей. Наиболее скромные зарплаты оказались у сотрудников гостиниц, ресторанов, общепита и кейтеринга - в среднем 46,7 тыс. рублей.

Согласно приведенным данным, среди регионов РФ наиболее заметно увеличиваются заработки в Южном и Северо-Западном федеральных округах (по 6,2%), самые низкие темпы роста наблюдаются в Центральной России и на Урале (2,2% и 2,3%).

В рамках исследования специалисты HeadHunter анализировали данные о предлагаемой и фактической стоимости труда в 800 российских компаниях в 2019 году. Как отметили изданию в пресс-службе компании, эти показатели можно считать итоговыми, поскольку в декабре размеры вознаграждений традиционно не пересматриваются. Уточняется, что исследователи составляли рейтинг, сравнивая доходы только по позициям "ведущий специалист" и "специалист", которые в среднем по стране за год выросли на 4,3% и 4,2% соответственно, в то время как неучтенные зарплаты новичков и руководителей увеличивались значительнее - на 5% и 5,8%.

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