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Депутаты одобрили увеличение бюджета Сахалинской области почти на 3 млрд рублей

Объем доходов бюджета региона на 2019 год составит более 180 млрд 120 млн 761 тыс. рублей
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг на очередном заседании приняли в первом чтении проект бюджета региона на этот год, предусматривающий увеличение доходной части более чем на 2,9 млрд рублей.

"23 депутата проголосовали "за", два человека воздержались. Проект закона [о бюджете региона на 2019 год] принят", - огласил председатель парламента Андрей Хапочкин.

По словам присутствующей на заседании министра финансов Сахалинской области Анны Харченко, предполагается, что в этом году бюджет будет исполнен на 98%. Остальные средства пойдут на погашение дефицита и на 2020 год.

Дополнительные средства получены в основном за счет поступлений по налогу на прибыль организаций, а также других налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, за счет переноса сроков строительства некоторых объектов и экономии при проведении конкурсных процедур увеличивается финансирование ряда региональных государственных программ. Теперь благодаря дополнительным доходам увеличатся расходы по разделам "ЖКХ", "Образование", "Физическая культура и спорт", "Межбюджетные трансферты общего характера". Основная часть дополнительных доходов пойдет на сокращение бюджетного дефицита.

С учетом изменений, объем доходов сахалинского бюджета на 2019 год составит более 180 млрд 120 млн 761 тыс. рублей, расходов - 185 млрд 714 млн 846 тыс. рублей. При этом дефицит составит более 5 млрд 594 млн 84 тыс. рублей.

Бюджет на будущее

В начале ноября в Сахалинской областной думе ТАСС сообщали, что проект бюджета на будущий трехлетний период (2020 год и плановый период 2021-2022 годов) уже рассмотрен комитетом по бюджету и налогам и рекомендован для принятия депутатам. Доходная часть бюджета региона на 2020 год запланирована в сумме 162,5 млрд рублей, 106 млрд рублей из этой суммы составят поступления от нефтегазового сектора. Расходы в 2020 году, предварительно, запланированы в размере 166,2 млрд рублей. Основными источниками внутреннего финансирования дефицита станут остатки средств на счетах.

Теги
РоссияСахалинская область
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