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СМИ: правительство Японии одобрит пакет мер по стимулированию экономики на $239 млрд

В первую очередь средства пойдут на восстановление регионов страны

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии во главе с премьер-министром страны Синдзо Абэ в четверг одобрит пакет мер по стимулированию национальной экономики и поддержке пострадавших от стихийных бедствий регионов на общую сумму в 26 трлн иен ($239 млрд). Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Соответствующее решение будет принято на внеочередном заседании правительства, которое пройдет в четверг вечером. Это первая подобная мера с 2016 года, когда власти страны приняли пакет стимулирующих мер для поддержания национальной экономики в размере 28,1 трлн иен ($258 млрд). Отмечается, что в первую очередь средства пойдут на восстановление регионов страны, пострадавших от многочисленных тайфунов, обрушившихся на Японию в этом году и защиту национальной экономики от последствий общемирового экономического спада.

Финансирование пакета будет осуществляться за счет дополнительного бюджета на текущий 2019-й финансовый год и за счет бюджета на предстоящий год - ожидается, что оба будут сформированы в течение этого месяца.

Осенью этого года на Японию обрушились сразу несколько мощных тайфунов, включая "Факсай" и "Хагибис", жертвами которых стали более 90 человек. Удары стихии привели к наводнениям, оползням и горным обвалам, которые нанесли серьезный ущерб жилищной и сельскохозяйственной инфраструктуре страны.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
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