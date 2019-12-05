СМИ: Huawei подала судебный иск против Федеральной комиссии по связи США

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Телекоммуникационная корпорация Huawei в четверг подала в США иск против американской Федеральной комиссии по связи (ФКС). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Как отмечается в репортаже, судебный процесс был инициирован "в связи с запретом на участие в программе федерального субсидийного фонда", что, как утверждается, "нарушает положения американской конституции".

Федеральная комиссия по связи США 22 ноября приняла решение запретить работающим в сельской местности американским операторам беспроводной связи использовать средства из программы федерального фонда, размер которого составляет $8,5 млрд, на покупку оборудования и использование услуг китайских телекоммуникационных корпораций Huawei и ZTE, которые, по версии американских властей, представляют угрозу национальной безопасности страны. В Huawei назвали инициативу незаконной и попросили ФКС "пересмотреть свое глубоко ошибочное решение", основанное на "бессмысленных домыслах и инсинуациях".

В мае этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая он выдал компании временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. 19 августа, а затем 18 ноября ее действие было продлено еще на 90 дней. В частности, власти выдали американской корпорации Microsoft лицензию на продажу Huawei программного обеспечения.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, запретивший правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE.