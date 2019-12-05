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"Ъ": кабмин введет обратный акциз на сжиженный углеводородный газ и этан с 2022 года

Издание сообщает, что на субсидию по СУГ смогут претендовать компании, которые после 2021 года введут нефтехимические мощности или заключат соглашение об инвестициях в сектор не менее 65 млрд рублей с Минэнерго

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Проект поддержки нефтегазохимической отрасли, предусматривающий введение обратного акциза на сжиженный углеводородный газ (СУГ) и этан, будет внесен Минфином и Минэнерго в правительство до 6 декабря. Обратный акциз на СУГ будет действовать с 2022 года в размере 4,5 тыс. рублей за тонну, с 2024 года вырастет до 6,5 тыс. рублей, с 2026 года - до 7,5 тыс. рублей; обратный акциз на этан будет действовать с 2022 года в размере 9 тыс. рублей за тонну, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания у зампредседателя правительства вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

На субсидию по СУГ смогут претендовать компании, которые после 2021 года введут нефтехимические мощности или заключат соглашение об инвестициях в сектор не менее 65 млрд рублей с Минэнерго. Отмечается, что такую возможность получат три проекта, запуск которых ожидается после 2023-2024 годов: Амурский ГХК "Сибура" (мощность - по 1,5 млн тонн этилена и полиэтилена в год, инвестрешение пока не принято), химический комплекс "Русгаздобычи" Артема Оболенского в Усть-Луге и Иркутский завод полимеров (проект ИНК).

На обратный акциз для этана смогут претендовать компании, которые с 2022 года введут нефтехимические мощности переработки не менее 300 тыс. тонн этана в год или заключат соглашение об инвестициях с Минэнерго от 65 млрд рублей (по аналогии с обратным акцизом для СУГ). Такую возможность могут получить также Амурский ГХК "Сибура" и "Русгаздобыча".

Для покрытия расходов бюджета планируется ввести налог на добычу попутного газа (ПНГ) в размере 50 рублей за 1 тыс. куб. м в 2022 году, 100 рублей за 1 тыс. куб. м в 2024 году и 150 рублей - в 2026 году. Против этого шага выступал "Сибур", являющийся крупнейшим переработчиком ПНГ, который боится роста цен на сырье и снижения рентабельности проектов из-за введения налога. Однако "Сибур" же, как отмечает газета, может стать и главным бенефициаром новых субсидий, получив до 11 млрд рублей в год после 2026 года.

"Принятие регулятором решения по обратному акцизу на СУГ является важным фактором для возможного и своевременного утверждения компанией строительства Амурского ГХК в расширенной конфигурации, позволяющей создать крупнейшие в мире интегрированные мощности по базовым полимерам", - отметили изданию в "Сибуре".

В компании добавили, что поддерживают принятие мер по стимулированию нефтехимической отрасли, которые позволят привлечь в РФ инвестиции на более чем 3,5 трлн рублей за следующие шесть-семь лет и увеличат переработку этана и СУГ в стране на 8-10 млн тонн в год. Выравнивание условий переработки в "Сибуре" назвали одним из ключевых пунктов в "дорожной карте" развития нефтехимии до 2025 года.

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