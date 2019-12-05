Ученые испытают разработку для очистки водоемов от микропластика в Томской области

ТОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) адаптировали свою разработку - аэрощуп для очистки водоемов от микропластика и летом 2020 года испытают ее в озерах Томской области. Как отмечают ученые, данная технология необходима в связи с тем, что из-за пластикового мусора в реках загрязняются моря и страдают экосистемы Арктики, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе вуза.

Аэрощуп - технология для очистки водоемов от донных отложений нефти и нефтепродуктов, не имеющая аналогов в мире. Она работает на основе распылителя воздуха, в результате работы которого нефть прилипает к пузырькам воздуха и поднимается на поверхность, после чего исследователь производит визуальную оценку загрязненности по шестибалльной шкале. Ученые уже ведут работы с использованием аэрощупа на территории Ханты-Мансийского автономного округа и смогли уменьшить концентрацию углеводородов на дне одного из озер в 50 раз. Устройство прошло госэкспертизу и вышло на российский рынок, заключен контракт на очистку водоемов в странах Юго-Восточной Азии и в Индии.

"Технология аэрощуп, созданная биологами ТГУ для очистки дна водоемов от нефтепродуктов, будет использоваться для решения проблемы загрязнения пластиком. Команда проекта уже завершила лабораторные испытания, в ходе которых была подтверждена способность аэрощупа извлекать частицы пластика из донных отложений", - говорится в сообщении.

По словам директора БИ ТГУ Данила Воробьева, пластик присутствует везде, где ступила нога человека. "Более того, результаты большого трансарктического перехода, который совершили российские ученые, под руководством сотрудника Всероссийского научно-исследовательского рыбного хозяйства и океанографии, профессора БИ ТГУ Алексея Орлова, показали, что макропластик встречается и там, где людей нет, например, в Карском и Чукотском морях. Туда он выносится реками, которые сейчас сильно загрязнены", - цитирует его пресс-служба.

По данным ученых, пластик на поверхности водоемов не представляет большой сложности для очистки - его можно легко собрать, однако, если вовремя не сделать это, то он оседает на дно, где распадается на микропластик, который выделяет токсические вещества и вредит экосистемам водоемов. Лабораторные испытания, проведенные томскими учеными на микропластике (частицы до 5 мм), показали, что аэрощуп хорошо работает и с этим материалом. Под гидропневматическим воздействием от него отделяются минеральные частицы, и загрязняющие компоненты поднимаются на поверхность воды, после чего их можно собрать.

Как уточнил ТАСС Воробьев, летом 2020 года экологи планируют провести натурные испытания на озерах Томского района. Команда ученых будет поднимать пластик со дна водоемов и вести гидроэкологический мониторинг. Технологией уже заинтересовались представители стран ЕС, в частности Германии. В начале 2020 года запланирована встреча с немецкой делегацией.

Пластик в Мировом океане

Ежегодно, по данным ООН, в Мировой океан попадает около 8 млн тонн пластика. Ученые из Университета Ньюкасла обнаружили микропластик в организмах животных, обитающих даже на больших глубинах. Они изучили 90 представителей ракообразных из Марианской впадины (глубина почти 11 км), Идзу-Бонинского (9,8 км), Новогебридского (9,1 км), Японского (8,4 км) и Перуанско-Чилийского (около 8 км) желобов.

В мышечной ткани и желудках большинства глубоководных животных были найдены фрагменты пластика, которые включают в себя полусинтетические целлюлозные волокна, используемые в текстильной промышленности, а также пластмассу. Причем наиболее пострадавшим от загрязнения местом оказалось дно самой глубокой - Марианской впадины, где эти промышленные отходы были обнаружены в организмах почти всех исследованных морских обитателей.