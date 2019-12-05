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Первые два проекта получили статус приоритетных в Приморье

Речь идет о проектах базы отдыха "Мыс Крутой" и административно-гостиничного и торгово-развлекательного комплекса с аквапарком

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Первые два проекта в Приморье получат краевую поддержку и статус приоритетных инвестпроектов, соответствующее решение приняли на заседании инвестиционного совета края 4 декабря, сообщается на сайте администрации Приморского края в четверг. Проекты базы отдыха "Мыс Крутой" и административно-гостиничного и торгово-развлекательного комплекса с аквапарком после реализации должны будут увеличить туристический поток в Приморье.

"Губернатор края предложил присутствующим поддержать оба проекта и присвоить им статус приоритетного инвестиционного проекта, позволяющего иметь особые преференции в рамках нового краевого закона, например, предоставление земельных участков без проведения торгов. В будущем значимые для экономики региона инициативы смогут претендовать на ряд дополнительных мер поддержки", - говорится в сообщении.

Инвестиционный проект "Строительство базы отдыха "Мыс Крутой" предусматривает создание в бухте Лазурная современного пляжно-гостиничного комплекса для круглогодичного отдыха как жителей региона, так и туристов. Предполагается, что проект в два раза увеличит турпоток и улучшит инвестиционную привлекательность Приморья. Пляжная территория с туристской инфраструктурой подлежит классификации на уровне I категории, а сам гостиничный комплекс будет иметь четыре звезды. Как уточнили в ТАСС администрации Приморского края, проект реализует ООО "Мыс Крутой", точная сумма, которую инвестор готов вложить в проект, пока неизвестна.

Проект строительства административно-гостиничного и торгово-развлекательного комплекса с аквапарком планирует реализовать во Владивостоке ООО "Бизнес групп АГТРК". Инвестор намерен возвести первый в Приморье аквапарк, работающий круглосуточно, с пропускной способностью до 30 тыс. посетителей в месяц. Планируемая сдача объектов - 2026 год. В администрации края ТАСС сообщили, что ориентировочная сумма инвестиций составляет 12 млрд рублей.

По словам главы Приморского края Олега Кожемяко, которого цитирует пресс-служба, регион готов оказывать всяческое содействие тем проектам, которые готовы изменить облик региона, краевого центра и принести пользу его жителям. Как уточнили ТАСС в администрации, до конца года завершится разработка документов, которые подтвердят приоритетный статус проектов.

Запуск новых мер поддержки инвесторов - инвестиционного вычета, статуса приоритетного инвестиционного проекта, организации площадок для эффективного диалога бизнеса и власти - ключевые направления системной работы по улучшению инвестиционного климата, которая ведется в Приморье по поручению губернатора. Всего в крае для улучшения инвестклимата реализуются дорожные карты по 12 направлениям, позволяющим к 2020 году войти в топ-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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