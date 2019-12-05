"Ведомости": "Декатлон" открыл интернет-магазин на площадке Tmall

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Декатлон" открыл интернет-магазин на площадке Tmall - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя AliExpress Россия.

На данный момент покупателям Tmall доступно 300 товаров "Декатлона" разных категорий. До конца года, говорится в публикации, их количество увеличится вдвое.

Доставка с Tmall осуществляется во все регионы России, стоимость - от 200 до 1000 рублей. Заказ дороже четырех тыс. рублей, если он не крупногабаритный, доставляется бесплатно.