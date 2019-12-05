"Газпром нефть" получила право пользования недрами Хамбатейского участка в ЯНАО

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" выиграла аукцион на право пользования недрами Хамбатейского лицензионного участка. Актив площадью 340 кв. км расположен на территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа и включает Хамбатейское газоконденсатное месторождение. Об этом говорится в сообщении компании.

"Лицензия на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Хамбатейском участке федерального значения будет выдана сроком на 30 лет. По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, его извлекаемые запасы составляют 34 млрд куб. м газа и 2,6 млн тонн газового конденсата, а подготовленные к поисковому бурению ресурсы - 247 млрд куб. м газа и 20 млн тонн конденсата", - отмечается в сообщении.

"Газпром нефть" продолжит изучение Хамбатейского участка. До 2022 года на его территории будут проведены геологоразведочные работы, направленные на уточнение модели строения основных продуктивных пластов и добычных характеристик месторождения. Добычу на новом лицензионном участке планируется начать в 2026 году.

"Хамбатейский участок станет частью Ямальского кластера, ядром которого является Новопортовское месторождение. Разработка нового актива внесет серьезный вклад в долгосрочную загрузку действующей нефтяной и строящейся газовой инфраструктуры компании на юге Ямала", - прокомментировал заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев.