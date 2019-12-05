Спецпредставитель президента РФ считает, что "технологического суверенитета нет ни у кого"

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает, что ни одна страна сегодня не обладает технологическим суверенитетом, его обретение становится ключевой целью государственного инвестирования. Об этом он заявил в четверг на открытии форума "Глобальное технологическое лидерство".

"Сегодня технологического суверенитета нет ни у кого, у Америки в том числе. И страны сейчас будут инвестировать в суверенитет, способность управлять собственными технологическими сетями", - пояснил Песков.

Он также добавил, что в этой гонке у России "есть безусловный шанс на то, чтобы выйти в тройку".

Форум "Глобальное технологическое лидерство", посвященный внедрению сквозных технологий в высокотехнологичных отраслях и развитию инновационной экосистемы в России, проходит в Сочи 5-7 декабря. В нем принимают участие представители власти, высокотехнологичных компаний, институтов развития, а также инвесторы и представители научных и образовательных организаций. Организаторы мероприятия - РВК и АНО "Платформа НТИ".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.