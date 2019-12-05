В Приамурье открыли новый железнодорожный мост через реку Зея

ЧИТА, 5 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров в четверг ввел в эксплуатацию новый железнодорожный мост через реку Зея протяженностью 984 м, который стал одним из крупнейших в сети Забайкальской железной дороги (ЗабЖД). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЗабЖД.

"Ввод нового мостового перехода четного пути через реку Зея в Амурской области состоялся в режиме видеоконференции. Во время нее Олег Белозеров заслушал доклады руководителей с места, которые сообщили, что строительство объекта завершено, и он полностью готов к вводу в строй. После этого генеральный директор РЖД разрешил открыть мост", - сообщили в пресс-службе.

Мост построен в рамках инвестиционного проекта по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Его возведение началось на Транссибе в конце 2015 года. Стоимость объекта составила 4,7 млрд рублей. "Для минимизации срока строительства возведение опор и сборка пролетных строений осуществлялись параллельно с двух берегов реки, что позволило на 180 суток сократить календарный график производства работ", - отметили в пресс-службе.

"Зейский мост - самый большой из построенных на сети ОАО "РЖД" за последние годы. Глубина подземной части фундамента получилась высотой с восьмиэтажный дом. Строительство велось с 2016 года круглогодично, невзирая на погоду и времена года. Благодаря усилиям строителей работы завершены на год раньше срока", - приводятся слова Белозерова в сообщении пресс-службы РЖД.

Срок эксплуатации моста - 70-80 лет. Его ввод обеспечит пропуск пассажирских поездов со скоростью до 120 км/ч и грузовых поездов с увеличенной осевой нагрузкой до 32 тонн со скоростью до 90 км/ч.