Путин направил приветствие участникам форума "Национальная система квалификаций России"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям V Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России". Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте Кремля.

"За прошедшее время благодаря плодотворному, конструктивному взаимодействию представителей органов государственной власти, объединений работодателей и профсоюзов национальная система квалификаций прошла важный этап становления и развития, укрепила свой потенциал, - отметил Путин. - Ее эффективное функционирование имеет большое значение для формирования в нашей стране современного, конкурентоспособного рынка труда, подготовки компетентных специалистов, обладающих основательными знаниями и навыками".

Президент отметил, что несмотря на достижения системы квалификаций необходимо и дальше обновлять ее инфраструктуру, учитывать растущие потребности в подтверждении профессиональных компетенций со стороны работодателей и работников, а также распространять опыт в регионах.

V Всероссийский форум "Национальная система квалификаций России" проходит 5 декабря в Москве. Ожидается участие до 2 тыс. представителей работодателей, федеральных и региональных государственных органов, образовательных и экспертных организаций, советов по профессиональным квалификациям и центров оценки квалификаций. На площадке форума будут обсуждаться стратегические направления развития национальной системы квалификаций. По итогам этого обсуждения проект стратегии развития национальной системы квалификаций до 2030 года будет направлен президенту РФ.