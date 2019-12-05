Росстандарт не намерен разрабатывать нацстандарт на детское шампанское

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Росстандарт не планирует разрабатывать национальный стандарт на детское безалкогольное шампанское, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн выступил с предложением запретить в России продажу детского безалкогольного шампанского, так как оно является своего рода рекламой алкоголя.

"Детское шампанское" по составу приближено к лимонаду, является сильногазированным безалкогольным напитком с ароматическими добавками. В настоящее время на этот вид продукции нет национальных стандартов, и их разработка программой национальной стандартизации на 2020 год также не предусмотрена", - сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Инициативу Минздрава поддержали представители федерального проекта "Трезвая Россия". Как считает руководитель проекта Султан Хамзаев, "детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности". В "Трезвой России" также считают, что подобные инициативы следует рассматривать в комплексе мер, направленных на борьбу с пропагандой алкоголя.

Минздрав, в свою очередь, заявил, что готов выслушать инициативу о запрете продаж после обсуждения экспертами этого вопроса.