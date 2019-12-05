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Экспорт грузинского вина в Россию вырос на 11%

Это данные Национального агентства вина Грузии за 11 месяцев 2019 года. Россия остается основным импортером грузинского вина. На втором месте - Украина

ТБИЛИСИ, 5 декабря. /ТАСС/. Грузия экспортировала в Россию порядка 54 млн бутылок вина за период с января по ноябрь 2019 года, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом говорится в опубликованных в четверг данных Национального агентства вина республики.

Россия остается основным импортером грузинского вина. На втором месте, по данным агентства, расположилась Украина. За 11 месяцев Грузия экспортировала в эту страну более 8,3 млн бутылок вина, что на 1% меньше, чем в январе - ноябре прошлого года. Тройку лидеров по объемам поставок грузинского вина замыкает Китай: с начала года Грузия экспортировала в Китай более 6,3 млн бутылок напитка, на 2% больше, чем годом ранее.

В агентстве утверждают, что экспорт грузинского вина растет и в такие страны, как США (плюс 48%), Великобритания (плюс 22%) и Белоруссия (плюс 68%). Всего за 11 месяцев Грузия экспортировала около 86 млн бутылок этого алкогольного напитка, что на 10% больше, чем в прошлом году. Стоимость экспортированного вина составила $220 млн, что на 20% больше, чем годом ранее. Грузинское вино экспортировали 328 компаний.

Помимо вина Грузия с января по ноябрь экспортировала 28,4 млн бутылок бренди - на 60% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Доход составил порядка $61 млн, увеличившись на 67%. За 11 месяцев Грузия также экспортировала более 585 тыс. бутылок грузинской водки - чачи. Рост составил 63%. Доходы от поставок чачи с января по ноябрь текущего года достигли $1,6 млн, увеличившись на 56% в годовом выражении.

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БелоруссияУкраинаСШАГрузияВеликобританияРоссияКитай
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