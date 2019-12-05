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В Госдуме назвали "вбросом" информацию о подорожании ОСАГО на 30%

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что возможна индексация тарифов на уровень инфляции
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© Кирилл Зыков/АГН "Москва"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тарифы по ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна лишь их индексация на уровень инфляции. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в четверг, выступая в нижней палате парламента.

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"Это вброс. Могу заверить, что повышения тарифов на 30% не произойдет. Максимум, что будет, - это индексация на уровень инфляции или около 4%. Бред, этого не будет, я ответственно заявляю - на 30% тариф точно не повысится", - сказал он.

Глава думского комитета не исключил, что появление такой информации могло быть связано с проходящими сегодня в Госдуме парламентскими слушаниями по ОСАГО.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков сообщила, что стоимость полиса ОСАГО может увеличиться почти на треть.

О законопроекте Минфина

Разработанный Минфином законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, вождение в нетрезвом виде и "иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда".

Кроме того, Минфин предлагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года. Предусматривается замена этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ РФ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Сейчас тариф ОСАГО жестко регулируется: страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора в 2746 рублей - 4942 рубля. Для формирования окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает регулятор.

В июле 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, цель которого - сделать цену ОСАГО более индивидуальной, чтобы аккуратные водители не переплачивали за высокорисковых. В октябре Госдума отложила рассмотрение законопроекта. В палате отмечали, что инициатива вызвала "серьезную полемику".

В новость были внесены изменения (11:32 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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