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Минвостокразвития ожидает притока инвестиций в Арктику в 15 трлн рублей за 15 лет

Реализовать этот приток по мнению замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова будет возможно за счет льгот, в том числе для добычи полезных ископаемых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) ожидает притока инвестиций в Арктику в 15 трлн рублей в ближайшие 15 лет за счет льгот, предусмотренных стратегией развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Об этом сообщил на пленарном заседании форума "Арктика: настоящее и будущее" замглавы министерства Александр Крутиков.

"Только эти льготы обеспечат в ближайшие 15 лет приток в Арктику 15 трлн рублей частных инвестиций", - сказал он.

Крутиков отметил, что в стратегии и законопроектах о льготах, которые уже внесены в Госдуму, предусмотрен широкий спектр налоговых льгот, в том числе для добычи полезных ископаемых (НДПИ). В частности, налог на добычу полезных ископаемых составит 5% в течение 15 лет с момента начала промышленной добычи.

"При добыче газа с целью производства СПГ (сжиженного природного газа) и глубокой переработки газохимии - 0% в течение 15 лет", - сказал Крутиков. Также, по его словам, будут предусмотрены льготы для инвесторов в добычу нефти в новых местах разработки в восточной Арктике - НДПИ для них будет нулевым в течение 15 лет.

Основы государственной политики в Арктике на период до 2020 года определяются документом, который был подписан в 2008 году Дмитрием Медведевым, возглавлявшим страну на тот момент. 30 ноября в Минвостокразвития сообщали, что ведомство завершило работу над проектом стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

Форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Организатором форума выступает "Ассоциация полярников".

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