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ОПЕК обсуждает дополнительное сокращение добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки

Неизвестно, поддержат ли такую идею

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ на заседаниях в четверг и пятницу могут обсудить дополнительное сокращение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки к текущей квоте в 1,2 млн баррелей в сутки в качестве основного сценария после марта 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в делегациях.

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О необходимости сократить добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки ранее говорил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан. При этом сам Ирак на постоянной основе не выполняет свою квоту по сокращению добычи, добывая больше, чем оговорено.

Источники ТАСС в ОПЕК о предложении сократить добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки не слышали. "Предложить такое можно, исходя из баланса на следующий год. Но это не значит, что идея будет поддержана", - пояснил собеседник агентства.

Ряд наблюдателей отмечали, что усиление сокращения добычи может поддержать цену нефти, что необходимо для IPO Saudi Aramco, намеченного на ближайшие дни.

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