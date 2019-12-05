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Билеты на первый поезд в Крым в Москве раскуплены на 90%

Наибольшей популярностью пользуются места в спальных вагонах

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Пассажиры в кассах Москвы раскупили 90% билетов на первые поезда, которые пройдут по Крымскому мосту, наибольшей популярностью пользуются места в спальных вагонах (СВ), сообщили ТАСС в дирекции по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия "Крымская железная дорога" (КЖД).

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Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов - от 2966 рублей. Продажа билетов на поезда в Крым, которые впервые пойдут по Крымскому мосту, стартовала 8 ноября в 08:00 мск.

"Из Москвы на поезд, который отправится 24 декабря 2019 года в Симферополь, реализовано 90% билетов, из них в купе - 90%, а спальные проданы все. Из Санкт-Петербурга на поезд 23 декабря, продано 50 процентов билетов, из них в купе -34%, в плацкарте - 54%, в этом поезде спальных вагонов нет", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в целом по России на поезда в Крым и обратно продано 40,884 тыс. билетов, в том числе по Крыму 7,851 тыс. билетов.

Теги
РоссияКрым
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