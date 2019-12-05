Российский союз автостраховщиков назвал недобросовестными публикации о подорожании ОСАГО

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Публикации о возможном росте тарифов на ОСАГО на 30% являются недобросовестной попыткой манипулировать общественным мнением, заявили в четверг в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Ранее газета "Известия" со ссылкой на организацию писала, что стоимость полиса ОСАГО может увеличиться на 30% в случае отмены коэффициента мощности двигателя.

"Российский союз автостраховщиков (РСА) опровергает оценки ряда СМИ, данные со ссылкой на союз, о возможном росте тарифов на ОСАГО в результате принятия новых поправок к закону об обязательной "автогражданке". Таких оценок РСА не делал, а приведенная данными СМИ информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам [имеются в виду расчеты тарифов на основе методов математической статистики]. Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения", - говорится в сообщении организации.

В РСА отметили, что стартовавшая в январе реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО уже привела к снижению средней цены полиса более чем на 5%. За 11 месяцев 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась в 76 регионах России, где живут 95,3% автовладельцев в стране. Причиной этого стал рост конкуренции между страховщиками, считают в организации.

Одновременно увеличивается средний размер выплаты по ОСАГО - с начала года рост составил 2,7% (с 66,3 тыс. до 68 тыс. рублей). Как напомнили в РСА, с 1 декабря начали действовать актуализированные справочники средней стоимости запчастей, которые приведут к дополнительному росту выплат.