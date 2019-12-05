{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Реформа ОСАГО

Российский союз автостраховщиков назвал недобросовестными публикации о подорожании ОСАГО

Ранее "Известия" сообщили, что стоимость полиса может увеличиться на 30%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Публикации о возможном росте тарифов на ОСАГО на 30% являются недобросовестной попыткой манипулировать общественным мнением, заявили в четверг в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

На эту тему
Реформа ОСАГО: это страшное слово "либерализация"

Ранее газета "Известия" со ссылкой на организацию писала, что стоимость полиса ОСАГО может увеличиться на 30% в случае отмены коэффициента мощности двигателя.

"Российский союз автостраховщиков (РСА) опровергает оценки ряда СМИ, данные со ссылкой на союз, о возможном росте тарифов на ОСАГО в результате принятия новых поправок к закону об обязательной "автогражданке". Таких оценок РСА не делал, а приведенная данными СМИ информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам [имеются в виду расчеты тарифов на основе методов математической статистики]. Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения", - говорится в сообщении организации.

В РСА отметили, что стартовавшая в январе реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО уже привела к снижению средней цены полиса более чем на 5%. За 11 месяцев 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась в 76 регионах России, где живут 95,3% автовладельцев в стране. Причиной этого стал рост конкуренции между страховщиками, считают в организации.

Одновременно увеличивается средний размер выплаты по ОСАГО - с начала года рост составил 2,7% (с 66,3 тыс. до 68 тыс. рублей). Как напомнили в РСА, с 1 декабря начали действовать актуализированные справочники средней стоимости запчастей, которые приведут к дополнительному росту выплат.

Теги
РоссияРеформа ОСАГО
Реклама на ТАСС
Минвостокразвития: технологии помогут сократить вдвое сроки геологоразведки в Арктике
Заместитель министра Александр Крутиков отметил также, что к разработке шельфа планируется допустить частные компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС