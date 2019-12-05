Медведев: рост ВВП России в 2019 году составит 1,3-1,5%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Рост ВВП России в этом году может составить 1,3-1,5%. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"В этом году наша экономика развивалась, но не такими значительными темпами, как мы все хотели бы. Максимальный рост, который мы ожидаем, может быть от 1,3% до 1,5%", - сказал он.

Инфляция в 2019 году будет в пределах 3,8% - самой низкой за всю историю России, заявил глава правительства.

"Инфляция в этом году будет в пределах 3,8%. Это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации, с момента образования нашей страны", - сказал он.

Медведев подчеркнул, что этот показатель означает, что "цены меняются в этих границах, что кредитные ставки, которые используют банки, должны учитывать реальную инфляцию и формирующуюся с учетом этой инфляции ключевую ставку ЦБ РФ - она будет ниже".

Председатель правительства также отметил, что безработица в России по итогам 2019 года будет 4,6-4,7% от экономически активного населения.

Профицит федерального бюджета может в 2019 году составить примерно 1,8% ВВП, заявил Дмитрий Медведев.

"Бюджет, как известно, может быть дефицитным, когда его расходы превышают доходы, и это нехорошо. Может быть профицитным, когда доходов больше, чем расходов. Вот сейчас у нас бюджет профицитный, и мы исходим из того, что этот профицит будет в районе 1,8% от ВВП", - сказал он, подводя итоги текущего года.

Реальные располагаемые доходы граждан в России по итогам 2019 года могут вырасти на 0,2-0,3%, добавил премьер-министр.

"Важнее всего реальное благосостояние людей - реальные доходы, или, как говорят экономисты, реальные располагаемые доходы, - сказал он. - Действительно, в последние годы эти доходы снижались в силу целого ряда причин. За истекшие девять месяцев этот тренд изменился: они - эти доходы - начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не "минус", а "плюс", но плюс очень незначительный - может быть, 0,2-0,3%".