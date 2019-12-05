Комитет Думы по физической культуре поддержал продажу пива на стадионах во время матчей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи на заседании в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, снимающий запрет на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Комитет выступает соисполнителем по этому законопроекту, профильный - думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Ранее глава комитета Михаил Дегтярев отмечал, что инициатива не предполагает употребления пива в чаше стадиона, купить его и выпить можно будет только в специально организованных местах общественного питания вне трибун.

Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат Дмитрий Свищев (оба представляют фракцию ЛДПР). Документом предлагается "разрешить розничную продажу пива и пивных напитков... в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу".

Исключения составят детско-юношеские соревнования, говорится в пояснительной записке. При этом организаторы чемпионатов должны будут направлять финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. В октябре правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.